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Everton kaybetti; Allardyce, Cenk Tosun transferinin bitmesini istedi

Premier Lig'de sahasında oynadığı karşılaşmada Manchester United'a 2-0 kaybeden Everton'da Teknik Direktör Sam Allardyce, gol bulamadıklarını belirterek, Cenk Tosun transferinin bitmesini istediğini ifade etti.

Everton kaybetti; Allardyce, Cenk Tosun transferinin bitmesini istedi

02 Ocak 2018 11:16

Premier Lig'de çıktığı son 4 maçta galibiyet alamayan ve yalnızca 1 gol atabilen Everton'da Teknik Direktör Sam Allardyce, forvet transferinin bir an önce bitirilmesini istedi. Dün oynanan karşılaşmada sahasında Manchester United'a 2-0 mağlup olan Everton'da Allardyce, karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ancak gol atamadıklarını belirterek, Cenk Tosun konusunda kulübün sonuca varmasını istediğini ifade etti.

Bournemouth ve Manchester United karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından yönetime baskı yapan Sam Allardyce, sezon başında satılan Lukaku'nun boşluğunun dolmadığına dikkat çekerek Cenk'in vakit kaybetmeden kadroya dahil olmasını istedi. 

Bozhan Memiş

Etiketler: cenk tosun, Everton

 

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