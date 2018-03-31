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Everton Manchester City canlı izle | Everton Manchester City canlı skor

Everton Mancester City maçı şifresiz canlı anlatımı ile beraberiz. Premier Lig'e milli futbolcumuz Cenk Tosun'lu Everton, ligin dev takımı Manchester City'i konuk edecek. Peki hangi kanalda canlı izlenecek? İşte detaylar...

Everton Manchester City canlı izle | Everton Manchester City canlı skor

31 Mart 2018 18:23

Everton Mancester City maçı canlı izle... Cenk Tosun'lu Everton, Premier Lig devi Mancester City'i konuk ediyor. Ligde oynadığı 30 maçın ardından 26 galibiyet, e beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 81 puanla en yakın rakibi Manchester City'e 16 puan ile  81 puanla lider Manchester City, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 40 puanla 9 sırada yer alan Everton deplasmanına konuk oluyor. Manchester City ise Everton karşısında da galip gelerek haftayı 3 puanla kapatmanın planlarını yapıyor. Peki Everton Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenecek? Everton Manchester City maçı beIN Sports ekranlarından TSİ saat 19:30'da başlayacak. 

Everton Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın

Everton Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenecek?

Everton Manchester City maçı saat 19:30'dan itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli olarak izlenecek. Ancak Everton Manchester City maçının şifresiz canlı anlatımı burada olacak. 

 

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