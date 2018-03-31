Everton Manchester City canlı izle | Everton Manchester City canlı skor

Everton Mancester City maçı canlı izle... Cenk Tosun'lu Everton, Premier Lig devi Mancester City'i konuk ediyor. Ligde oynadığı 30 maçın ardından 26 galibiyet, e beraberlik ve 1 mağlubiyet elde ederek 81 puanla en yakın rakibi Manchester City'e 16 puan ile 81 puanla lider Manchester City, 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 40 puanla 9 sırada yer alan Everton deplasmanına konuk oluyor. Manchester City ise Everton karşısında da galip gelerek haftayı 3 puanla kapatmanın planlarını yapıyor. Peki Everton Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenecek? Everton Manchester City maçı beIN Sports ekranlarından TSİ saat 19:30'da başlayacak.

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Everton Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izlenecek?

Everton Manchester City maçı saat 19:30'dan itibaren beIN Sports ekranlarından şifreli olarak izlenecek. Ancak Everton Manchester City maçının şifresiz canlı anlatımı burada olacak.