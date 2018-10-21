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Everton'da perdeyi Cenk Tosun kapattı

Everton'da perdeyi Cenk Tosun kapattı
Everton'da perdeyi Cenk Tosun kapattı

Premier Lig'in 9. haftasında milli oyuncu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, sahasında Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti. İkinci yarıda oyuna giren Tosun, takımının 2. golünü kaydetti.

Premier Lig'in 9. haftasında Everton, Goodison Park'ta Crystal Palace'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 67. dakikada Cenk Tosun, Bernard'ın yerine oyuna dahil oldu. Mili futbolcunun oyuna girmesiyle rakip ceza sahası içinde daha etkili olmaya başlayan Everton, 87. dakikada Calvert-Lewin'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün iki dakika sonrası Michael Keane'in pasıyla topla buluşan Cenk Tosun, şık bir golle maçın skorunu tayin etti. Everton 2-0'lık galibiyetin ardından puanını 15'e yükseltirken, Crystal Palace ise 7 puanda kaldı.

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