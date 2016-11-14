Olay, saat 10.30 sıralarında Göztepe semtinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte yaşayan ve Boğaziçi Üniversitesi Genetik Mühendisliği Bölümü'nü dereceyle bitiren Melis M. (36), iddiaya göre evde yalnız olduğu sırada sinir krizi geçirerek evdeki bazı eşyaları balkondan atıp evi ateşe verdi. Olayı gören komşuları durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, kilitli olan kapıyı kırıp yangına müdahale etti. Yangın kısa surede söndürürken, Melis M.'nin yanmış cesedi bulundu. Melis M.'nin yangın çıkartmadan önce kendi odasını da kilitlediği ileri sürüldü. Haberi duyan ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.