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Evi kaçak sigara deposu olarak kullanmış

Kayseri'de polisin düzenlediği operasyonda 3 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Evi kaçak sigara deposu olarak kullanmış

25 Ocak 2018 10:55

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Keykubat Mahallesinde N.B. isimli şahsın iş yerinde kaçak sigara sattığı ve günlük sattığı sigaraları Anafartalar Mahallesinde depo olarak kullandığı bir evde bulundurduğu istihbaratını aldı. Yapılan araştırmalar sonucunda belirlenen depo ve şahsın iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda N.B.'nin iş yerinden 400 paket, deposundan da 2 bin 710 paket olmak üzere toplam 3 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi. N.B. ile birlikte evini depo olarak kullandıran K.Y., ekipler tarafından gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 

Etiketler: depo, kaçak sigara

 

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