Evi kiraladığı 4 kişiyi 18 bin lira dolandırdı

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 4 kişi ev kiralamak için Ozan K. (28) isimli şahsa 18 bin lira tutarında kapora verdi. Eve taşınmak istediklerinde evin başkası tarafından kiralandığını öğrenen şahıslar dolandırıldıklarını anlayarak Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler Kıyıboyu Caddesi'nde Ozan K.'yi gözaltına aldı. Zanlı suçlamaları kabul etmeyip 18 bin lirayı yanındaki iki arkadaşının aldığını ileri sürerken, dolandırılan şahıslar ise paraları Ozan K.'ya verdiklerini söyledi. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya

