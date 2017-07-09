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Evi kül olan adam gözyaşlarına boğuldu

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında evi küle dönen vatandaş gözyaşlarına boğuldu.

Evi kül olan adam gözyaşlarına boğuldu

09 Temmuz 2017 16:53

Olay, Evrenbey Mahallesi'nde 56 yaşındaki Mehmet Öküzcü'nün evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde kimsenin bulunmadığı esnada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına mahalleli de traktörlere takılan su tankerleriyle destek verdi. Yangın diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayı duyup evine gelen ev sahibi Mehmet Öküzcü, büyük bir şok yaşadı. Evi tamamen yanan Mehmet Öküzcü gözyaşlarına boğuldu.

Ayakta durmakta güçlük çeken Mehmet Öküzcü, "Evim yandı, gitti evim. Yatacak yerimiz kalmadı" diye konuştu.
Tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. 

Hüseyin Tayyar

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