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Evi kül olan genç kadının gözyaşları

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında evi kül olan genç kadın, "Keşke içinde ben de olsaydım, ben de yansaydım niye hayatta kaldıysam" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Evi kül olan genç kadının gözyaşları

10 Ekim 2016 09:55
Evi kül olan genç kadının gözyaşları - Tıkla İzle

Canan Sakın (29), 10 yıl önce, fırınlarda bisiklet ile ekmek dağıtarak çalışan Soner Sakın (32) ile evlendi. Bu evlilikten çiftin 8 yaşında Sude Naz ve 1.5 yaşındaki Çınar Sakın isimli çocukları dünyaya geldi. Çift, önceleri Gülpınar Mahallesi'ndeki Soner Sakın'ın babasının evinde kalırken, bu evin çatı katına prefabrike bir ev yapamaya karar verdi. Çift, yaklaşık 30 bin lira borçlanarak çatıya iki odalı bir prefabrike ev yaptı. Sakın, bisikletle ekmek dağıtarak kazandığı paradan evin 30 bin lira borcunun 15 bin lirasını bitirdi. Dün Soner Sakın işe gittiği sırada Canan Sakın ise anneannesi rahatsızlandığı için iki çocuğunu da alarak geçmiş olsun ziyaretine gitti. Yaklaşık 20 dakika sonra komşuları Canan Sakın'ı arayarak evlerinin yandığını söyledi. Bunun üzerine apar topar eve gelen Canan Sakın evinin alevleri içinde kaldığını görünce şok geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak prefabrike ev ve içindeki eşyalar küle döndü.

Canan Sakın, evinin gözü önünde yandığını, hiçbir şey yapamadığını belirterek, "Hiçbir şeyi kurtaramadım. Her şey yandı bitti daha evin borcu duruyordu. Burası babamın evi üst tarafa ev yaptık eşim de fırında çalışıyor, borçla yaptık daha ikinci ayı olmuştu. 15 bin lira borç var zaten elle tutulacak bir eşyam yoktu ama yine de bana yetiyordu. Şu an hiçbir şey yok çocuğum okula gidiyor kıyafetleri hiçbir şey kalmadı. İki tane çocuğum var 1 buçuk ve 8 yaşında kızım. Ne yapacağımı bilmiyorum eşim şu an bile fırına gitti çünkü çalışmak zorunda, borçlar daha duruyor. Bugün nerede kalacağımızı bilmiyoruz aileme sığınacağız mecbur. Evi böyle görünce dünya başıma yıkıldı keşke ben de içinde olsaydım ben de yansaydım niye hayatta kaldıysam. Bütün hayallerim çocuklarımın geleceği her şey yandı bitti" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Canan Sakın'ın ağıt yakarak feryat etmesi akrabalarını da gözyaşlarına boğdu. 

Fatih Keçe

Etiketler: adana, yangın


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