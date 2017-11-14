Evi yanan aileye Dost Eli Aşevi'nden destek

Yangın çıkan evde incelemelerde bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri öncelikli ihtiyaçları belirleyip derhal harekete geçti. İlk olarak yangın çıkan evde temizlik çalışmaları yapan ekipler, evin yanan kısımlarının temizliğinin ardından Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Aşevi bünyesinde hazırlanan gıda destek kolileri ile acil destek ihtiyacını karşıladı.
Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Giyim Mağazası aracılığı ile kıyafet ihtiyacını da karşılayan Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin itfaiye raporu sonrası mevcut durumları değerlendirip ailenin talepleri doğrultusunda yanlarında olmaya devam edecekleri belirtildi.