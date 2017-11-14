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Evi yanan aileye Dost Eli Aşevi'nden destek

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi’ndeki bir evde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesi sonrası Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri evi yanan aile ile iletişime geçerek Dost Eli Aşevi'yle yardım elinin uzattı.

Evi yanan aileye Dost Eli Aşevinden destek

14 Kasım 2017 18:03

Yangın çıkan evde incelemelerde bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri öncelikli ihtiyaçları belirleyip derhal harekete geçti. İlk olarak yangın çıkan evde temizlik çalışmaları yapan ekipler, evin yanan kısımlarının temizliğinin ardından Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Aşevi bünyesinde hazırlanan gıda destek kolileri ile acil destek ihtiyacını karşıladı.

Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Giyim Mağazası aracılığı ile kıyafet ihtiyacını da karşılayan Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerinin itfaiye raporu sonrası mevcut durumları değerlendirip ailenin talepleri doğrultusunda yanlarında olmaya devam edecekleri belirtildi. 

Etiketler: Süleymanpaşa, tekirdağ

 

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