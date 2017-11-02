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Evi yanan aileye komşuları sahip çıktı

Niğde’de evlerinde yangın çıkan Uğur ve Ebru Coşkun çifti için komşuları hem mahallede hem sosyal medyada yardım kampanyası başlattı.

Evi yanan aileye komşuları sahip çıktı

02 Kasım 2017 13:28

30 Ekim'de Selçuklu Mahallesi Binevler Sokak'ta Uğur ve Ebru Coşkun çiftine ait evde yangın çıkmış, çift itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde çaresiz bir şekilde izlemişti.
Maddi durumları kötü olan Uğur ve Ebru Coşkun çifti için komşuları, hem mahallede hem de sosyal medyada yardım kampanyası başlattı. 

Komşularının kendileri için kampanya başlattıklarını ve minnettar olduğunu söyleyen Coşkun, "Komşularımız ufak tefek halı, yorgan, battaniye gibi eşyalar getirdiler. Şuanda toparlanmaya çalışıyoruz, kullanacak bir eşyamız kalmadı. Buradan Niğde Belediye Başkanımızdan ve Niğde Valimizden yardım bekliyorum" diye konuştu.
Çiftin komşusu Adnan Bayer ise başlattıkları yardım kampanyasına tüm vatandaşların duyarlı olmasını istedi. Bayer, "Biz komşuları olarak Uğur kardeşimize yardım kampanyası başlattık. Bütün halkımızı bu kampanyaya duyarlı olamaya davet ediyorum. Bu kardeşimizin durumu kötü. Arkadaşlarımızın çaresiz bakışlarını ve akan göz yaşlarını dindirmek için böyle bir yardım kampanyası başlattık. Tüm vatandaşlarımızı duyarlı olamaya davet ediyorum" dedi.

30 Ekim tarihindeki olayda yaşadıklarını anlatan 2 çocuk babası Uğur Coşkun, ‘‘Sabah işe gitmek için evden çıktım. Çocuklarımı anneme bıraktım. Çocuklarımın montlarını evde unuttuğum için eve geri döndüm ve montları alıp anneme verdim. İşe gitmek için tekrar yola çıktım gidiyordum komşumuz aradı. Evinizden duman çıkıyor diye. Bende yakında olduğum için koşarak geri geldim. Ben geldikten sonra itfaiye geldi ve yangını söndürdü. Şu anda mağdur durumdayız. Ben inşaat işçisiyim iş olursa çalışıyorum iş olmazsa çalışmıyorum. Şu anda kullanabileceğimiz hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi. 

Mücahit Bilgi

Etiketler: evi yanan aile, yangın

 

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