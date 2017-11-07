Evi yanan aileye yardım eli

Semetli Mahallesinde beş kişinin yaşadığı bir konutta, 1 Kasım 2017 tarihinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale etmesiyle kontrol altına alınan ve büyümesi engellenen yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığının Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bildirimi üzerine vakit kaybetmeden harekete geçen ekipler, olay yerine ulaştı. Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından yapılan incelemeler sonucunda, bir hafta içerisinde işlemler yürütüldü ve aileye nakdi yardım kararı alındı. Nakdi yardım kararı alınan evin sakinleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların en zor zamanlarında yanında olduğunu ve bu zorlu süreç boyunca her zaman destek olduklarını belirterek başta Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, olmak üzere emeği geçen tüm personele teşekkür etti.