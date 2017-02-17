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Evi yanan anne, oğlunu göremeyince gözyaşlarına boğuldu

Manisa'nın Soma ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Evi yanan anne, oğlunu göremeyince gözyaşlarına boğuldu

17 Şubat 2017 00:21

Edinilen bilgilere göre yangın 13 Eylül Mahallesi Mehmet Kurt Sokak'ta bir evde meydana geldi. iddiaya göre 40 yaşındaki oğlu Ali Yıldırım ile birlikte yaşayan Elmas Yıldırım(70), evlerinin yakınındaki komşusunu ziyarete gittiği anda yangın haberini aldı. Hemen evine gelen anne evinin yandığını ve evde olan oğlunu da göremeyince gözyaşlarına boğuldu.

Yangın esnasında evde olan Ali Yıldırım, itfaiye tarafından evden çıkarılarak tedbir amaçlı olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ambulansa bindirilirken anne Elmas Yıldırım da ambulansa alınarak İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni bilinmezken Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler yangını söndürmek için yoğun uğraş verdi. İtfaiye ekiplerince üç tane piknik tüpünün çıkarıldığı yangın kontrol altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yılmaz Sarıpınar 

 

Etiketler: Evi yanan anne, manisa, manisa haberleri, yangın


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