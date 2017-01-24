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Evi yanan Güler ailesine devlet sahip çıktı

Hakkari’de meydana gelen yangında evleri kullanılamaz hale gelen 4 nüfuslu Güler ailesine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) İl Müdürlüğü sahip çıktı.

Evi yanan Güler ailesine devlet sahip çıktı

24 Ocak 2017 11:51

Dün günü Halife Devriş Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın ikinci katında ikamet eden 4 nüfuslu Orhan Güler’in evi, soba bacasında çıkan yangından dolayı kullanılamaz hale gelmişti. ASP İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, SYDV Müdürü Vedat Ertuş, Güler ailesine ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundular. Evde hasar tespiti yapan kurum müdürleri, yapılan hasar tespitin ardından kendilerine gereken desteğin verileceği sözünü verdiler.

ASP Müdürü Bildirici, son günlerde soba bacalarında çıkan yangınların artmaya başladığını ifade ederek, ailelerin daha dikkatli olması uyarısında bulundu. Bildirici, “Gecen hafta Kara ailesinin evinde yangın çıkmış, evleri büyük hasar görmüştü. Bugün de Güler ailesinin evinde yangın çıktığı haberini aldık. Şükürler olsun ki iki ailemizde de can kaybı yaşanmadı. Her iki olayı duyar duymaz ailelerimize geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Acılarını paylaşıp kış gününde yalnız olmadıklarını ifade ettik ve yapılacak yardımlarla ilgili gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Kış aylarında maalesef bu türden yangın haberlerini sıkça alıyoruz. Vatandaşlarımızdan kendilerinin ve çocuklarının can güvenlikleri için baca temizliğine dikkat etmelerini istirham ediyorum” dedi. 

Feyzullah Taş
 


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