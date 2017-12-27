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Evi yanan Recep dedeye Kızılay eli uzandı

Geçtiğimiz 6 Aralık’ta Kayabaşı Mahallesi Kavaklıdere Caddesi’nde çıkan yangın sonrası evi tamamen yanan 95 yaşındaki Recep Avdancı’ya Kızılay yardım elini uzatarak konteynır kurdu.

Evi yanan Recep dedeye Kızılay eli uzandı

27 Aralık 2017 14:11

Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, amaçlarının vatandaşlara destek olup, onların yanında olmak olduğunu söyledi.

20 gün önce evine yanarak kullanılamaz hale gelen 95 yaşındaki Recep Avdancı’ya Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanlığı yaşam konteyneri verdi.

Türk Kızılayı Karabük Şube Başkanı olarak Düzce Bölge Afet Yönetim Merkezi’nden bizzat konteyneri teslim alan Kızılay Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun, “ Öncelikle Recep amcamıza hayırlı olsun. Talihsiz olay neticesinde evi yanan amcamıza Türk Kızılayı Karabük Şubesi olarak yardım elimizi uzattık. Düzce’den yaşam konteynerini alarak yanan evin yerine yerleştirdik. Burada bizler için önemli olan vatandaşlarımızın yüzünü güldürebilmek, onların hayır dualarını alabilmektir. Türk Kızılayı olarak her daim; yardıma muhtaç kişilerin yanında olup, elimizden ne geliyorsa imkânlarımız doğrultusunda hizmet etmeye çalışacağız” diye dedi.
Başkan Uzun, ayrıca konteyner yerinin hazırlanmasında ve vinçle yerleştirilmesinde yardımcı olan Karabük Belediye Başkanlığı’na da destekleri için teşekkür etti. 

Yasin Erdem
 

Etiketler: kızılay

 

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