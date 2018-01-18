Diğer
Kategoriler

Evi yanan yaşlı adam kurtardığı kedisine kavuştu

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde evi yanan ve yangından kedisiyle birlikte kurtulan 83 yaşındaki Ali Meşe, yanan evden beraber çıktığı kedisine hastanede kavuştu.

Evi yanan yaşlı adam kurtardığı kedisine kavuştu

18 Ocak 2018 17:47

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Ordular köyünde sobası tutuşturmak için benzin döktüğü sırada evi yanan 83 yaşındaki Ali Meşe, kedisini de kurtararak evden çıktı. Elinden yaralanan ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alınan Ali Meşe’nin tedavisine devam ediliyor.

Bugün sabah saatlerinde Ali Meşe’yi ziyaret eden Türk Kızılayı Bolu Şubesi ekipleri, yanlarında Meşe’nin yanan evden kurtardığı kediyi de getirdi. Çanta içinde Meşe’nin kaldığı odaya kediyi götüren ekipleri gören Ali Meşe, duygu dolu anlar yaşadı.

Kedisini kucağına alan Meşe, daha sonra Kızılay görevlilerine sarılarak sevinç gözyaşı döktü.

Faruk Çidem

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç