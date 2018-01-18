Evi yanan yaşlı adam kurtardığı kedisine kavuştu

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Ordular köyünde sobası tutuşturmak için benzin döktüğü sırada evi yanan 83 yaşındaki Ali Meşe, kedisini de kurtararak evden çıktı. Elinden yaralanan ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alınan Ali Meşe’nin tedavisine devam ediliyor.

Bugün sabah saatlerinde Ali Meşe’yi ziyaret eden Türk Kızılayı Bolu Şubesi ekipleri, yanlarında Meşe’nin yanan evden kurtardığı kediyi de getirdi. Çanta içinde Meşe’nin kaldığı odaya kediyi götüren ekipleri gören Ali Meşe, duygu dolu anlar yaşadı.

Kedisini kucağına alan Meşe, daha sonra Kızılay görevlilerine sarılarak sevinç gözyaşı döktü.

Faruk Çidem