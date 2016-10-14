Diğer
Kategoriler

'Evi Yeniden Kurmak Sergisi' sanatseverlerle buluştu

Galeri KHAS yeni döneme küratörlüğünü Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman'ın yaptığı, Eda Soylu'nun 'Evi Yeniden Kurmak' adlı sergisiyle giriş yaptı.

Evi Yeniden Kurmak Sergisi sanatseverlerle buluştu

14 Ekim 2016 14:29
'Evi Yeniden Kurmak Sergisi' sanatseverlerle buluştu - Tıkla İzle

Ev bir sığınaktır ve insan daima bir barınakla mevcuttur. Yaşama katıldığı ilk andan onu terk edip ötesine geçtiği ana kadar da yeryüzündeki mevcudiyetini o eve borçludur. Sanatçı Eda Soylu da bu düşünceden yola çıkarak evini söküyor ve kapılarını galeri mekânına taşıyıp onlarla yeniden ev kuruyor. Soylu, evini yeniden kurarken ikili süreç olan evin sökülmesi ve göçmenlik sürecini başlatıyor.

Galeri KHAS'ta dün akşam görücüye çıkan sergiye birçok sanatsever katılım gösterdi. Açılış öncesi İHA mikrofonlarına konuşan 'Evi Yeniden Kurmak' sergisinin küratörü Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, "Beton-çiçek ilişkisini kurmasındaki ilginç dokuyu ayrıca değerlendirilmesi gereken bir unsur olarak gördüm ve ele aldım. Eda Soylu da burada bir sergi yapmaya karar verdiğimiz vakit geliştirdiğimiz 'ev' düşüncesi etrafında işlemeye başladı. Buradaki ana mesele 'Evi Yeniden Kurmak'. Bu serginin adı çok açıklayıcı. Evi yeniden kurmak ne demek? Bugün milyonlarca insan göç ediyor. Herkes evini sırtına alıp transfer oluyor. Bundan bir süre önce yersiz yurtsuzluk, sınır aşımları, akışkanlıklar kavramını konuştuk. Göçler bunun en trajik şekilde cereyan ettiği bir alan. Bu acaba öyle bir boyut taşıyor mu, böyle bir anlam içeriyor mu? Öte yandan evi bir yerden bir yere götürüp kurduğumuz zaman, o ev yine aynı ev olur mu? Yoksa o ev başka anlamlar mı ifade ediyor? Bachelard diye bir felsefeci bir çekmecenin bile kendine özgü anlamlar ürettiğini düşünür. Bunun anılar ve belleğimizle olan ilişkisini vurgular. Evi de bir yere götürüp kurduğumuz zaman acaba aynı anlamı taşıyacak mı? Dolayısıyla bu sergi bize hafızayla, mekânla, bizim, toplumların geçmişleriyle ve politik yapılarıyla ilgili gözlemler yapma ve düşünceler üretme imkânı veriyor" ifadelerini kullandı.

EDA SOYLU ESERİNDEKİ BETON VE ÇİÇEK İLİŞKİSİNİ ANLATTI

Serginin sahibi Sanatçı Eda Soylu da ev kavramı üzerinde 10 yıldır çalışmalar yaptığını belirterek, "Galeri KHAS'ta kurduğumuz 'Evi Yeniden Kurmak' adlı sergide evimi tekrardan kurdum. Ev kavramı 10 yıldır üzerinde yoğunlaştığım bir kavram. İşlerimin kendilerine ait bir evi, barındığı bir alanı olsun istiyorum. Burada sergimizi yaparken özellikle bu konuya odaklandım. Beton ve çiçek birbiriyle etkileşim içine girdiğinde bir süreçten geçiyorlar. Betona gömülen çiçekler aslında ölmüyor. Bir yandan ben çiçekleri betona bastırıp öldürürken diğer yandan ölümsüzleşmelerine sebebiyet veriyorum. Çünkü renklerini koruyorlar. Çiçek kadar narin bir materyalin beton kadar kaba bir materyale iz bırakabilmesi, uzun yıllardır anlatmaya çalıştığım fiziksellik ve kırılganlık kavramını sembolize ettiğini düşünüyorum. Bu sergide çiçeklerle oluşturduğum bu enstalasyona duvar kâğıdı adını veriyorum. Bunlarla etrafımızı kaplıyoruz ama bu sergide izleyiciye bastırtmak istedim. İzleyici tarafından farklı bir hale getirilecek bir sergi olacak. 'İş yerinin barınağı' diye adlandırdığım yeri aslında işlerimle iletişim kurmak isteyen izleyicilere yıktırtacağım" diyerek eserinde verdiği iletileri sanatseverlere aktardı.

Sergi, 13 Ekim – 13 Ocak tarihleri arasında sanatseverler için kapısını açık tutacak.
 

Etiketler: eda soylu, galeri KHAS, kadir has üniversitesi, kültür sanat, sergi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!