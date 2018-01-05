Evi yıkılan aile, uzanacak yardım elini bekliyor

Kahta ilçesi Hürriyet Mahallesinde Sağır ailesine ait toprak ev, 6 yıl önce aşırı yağmurdan etkilenerek çöktü. Zor şartlarda geçimini sağladığını belirten ev sahibi Abdullah Sağır (38), sığınabilecek bir ev için yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

Eşi ve 4 çocuğu ile birlikte gidecek başka bir yerleri olmadığını vurgulayan Abdullah Sağır, 2 aydır kalp rahatsızlığı yüzünden çalışamadığını da söyledi.

İlgili kurumlara birkaç defa dilekçe yazdığını belirten Abdullah Sağır, “Fırında çalışıyorum. Yaklaşık 2 ay önce kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye gittim. Kalp ağrılarım olduğu için artık fırında da çalışmıyorum. Birkaç kez ilgili kurumlara dilekçe verdiğim halde sürekli gençsiniz, üstesinden gelebilirsiniz diyorlar. Ben rahatsızım ve geçindirmem gereken bir ailem var. 4 çocuğum var. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi. Yıkılan evden sonra bu defa da kiraladıkları evlerin de kira parasını ödeyemediklerinden dolayı mağdur olduklarını ifade eden Müfide Sağır, “Fakir olduğumuzdan dolayı hiçbir şey yapamıyoruz. Bizim kerpiçle yapılmış toprak bir evimiz vardı. Evimiz, 6 sene önce şiddetli yağan yağmura dayanamayarak üstümüze yıkıldı. Daha sonra bir kiralık eve yerleştik, kira parasını da ödeyemeyince ev sahibi bizleri evden çıkardı. Bu oturduğumuz eve geldik. Buranında kirasını ödemekte güçlülük çekiyoruz. Yeni ev sahibi bizlere ya kiranızı ödersiniz ya da evden çıkarsınız diyor. Ben, dört çocuğum ve eşimle nereye gideceğiz. Sığınabileceğimiz bir yer yok. Eşim rahatsız olduğundan dolayı çalışamıyor. Bizim çocuğumuz bağırsak felci geçirdi. Henüz 4 yaşındayken ameliyat oldu. 9 saat boyunca bıçak altında kaldı. Her ay çocuğumuzu kontrol için hastaneye götürüyoruz.

Sürekli gidip gelerek nereye kadar dayanabileceğiz. Buna da para yetiştiremiyoruz. Okula giden çocuklarım var. Kaç defa yardım almak için başvuruda bulunduk başvurumuz kabul edilmedi” dedi.

Şuana kadar bir defaya mahsus 250 TL kira parası aldıklarını onun dışında ise her hangi bir yardım alamadıklarını belirten Müfide Sağır, kendilerine maddi yardımların dışında ailesiyle kalabilecekleri bir ev istediklerini vurguladı.

Devletten ve yardımseverlerden sadece başlarını sokabilecekleri bir ev istediklerini belirten Müfide Sağır, “Yetkililere giderek kira yardımı için başvuruda bulunduk. Kira yardımı olarak sadece 250 TL verdiler. Ben kendilerine 250 TL ile ben ne yapabilirim. Kiramızı mı ödeyelim 4 tane çocuğuma mı bakayım. Gerek başbakanımız ve gerekse cumhurbaşkanımız, her zaman fakirlerin yanına gidin onların sıkıntılarını dinleyin diyor.

Ben yetkililerin yanına gittim, sürekli görüşmemizi ertelediler, Kahta Kaymakamı ile görüştüm, bana gel konuşalım dedi. Kaymakamlığa gittiğimde de beni kaymakamla görüştürmediler. 6 senedir dilekçe veriyorum kaymakamla hiç görüştürmüyorlar. Bize ne kadar para istiyorsunuz verelim, siz gençsiniz üstesinden gelebilirsiniz diyorlar. Evet genciz ama mağdur durumdayız, bir şey yapamıyoruz. Ben sadece ev istiyorum, bana sadece iki odalı bir ev yapın yeter dedim başka da bir şey istemiyorum. Sığınabileceğim, içinde çocuklarıma bakabileceğim ve onları ısıtabileceğim bir ev istiyorum. Ben kira parasını da istemiyorum tek isteğim içinde yaşayabileceğimiz bir evdir” şeklinde konuştu.

Öte yandan Kahta Kaymakamlığından bir heyetin daha önce ailenin evine giderek bir rapor hazırladığı, hazırlanan raporda, evde engelli çocukların olmadığı ve aile reisinin genç ve çalışabilecek durumda olduğu belirtilerek ailenin yardım talebinin reddedildiği öğrenildi.

Hüseyin Türkoğlu

