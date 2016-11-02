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Evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

Kastamonu’da buzlanma nedeniyle yoldan çıkan otomobil bir evin bahçesine uçtu. Kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 4 yaralı

02 Kasım 2016 07:28
Evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Yolyaka Köyünden Devrekani ilçesine misafirlikten dönen Rahmi Sezer (34) idaresindeki 37 SF 856 plakalı otomobil, Seydiler’de soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine düştü. Kazada sürücü Rahmi Sezer’in babası Fehmi Sezer (53) ile annesi Melek Aslandağ (56) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Rahmi Sezer (34) ile otomobilde bulunan eşi Neriman Sezer (33), kızı 2 aylık Gizem Sezer ve Kadir Uysal (56) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Neriman Sezer’in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, diğer yaralıların vücudunda kırıklar oluştuğu belirtildi.

Kazanın hava sıcaklığının -3 dereceye kadar düşmesi sonucu yolda oluşan buzlanmadan kaynaklandığı ve aracın kayarak yoldan çıktığı belirtildi.

Yetkililer, sürücülerin yola kar lastiksiz ve zincirsiz çıkmalarını istedi. Ayrıca Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin ise buzlanmalara karşı yollarda tuzlama ve kumlama çalışması yaptığı görüldü. 

Vedat Yunus İkizoğlu

Etiketler: kastamonu kaza


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