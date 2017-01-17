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Evin bodrumunda uyuşturucuyla yakalandılar

Samsun'da bir evin bodrumunda uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Evin bodrumunda uyuşturucuyla yakalandılar

17 Ocak 2017 14:58

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda R.Y.'nin (44) evinin bodrumuna baskın düzenledi. Yapılan baskında R.Y. ve arkadaşı M.Y.'nin (33) bulunduğu bodrumda 10 paket içinde 45 gram esrar maddesi ile M.Y.'nin üzerinde 2 paket esrar çıktı. Gözaltına alınan R.Y. ve M.Y., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 2 kişi serbest bırakıldı. 

Muammer Ay
 


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