Evin çatısına yıldırım düştü |Muğla haberleri

Sabah saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Çatıda büyük hasar oluşurken, evde de elektronik eşyalar zarar gördü. Evin elektrik prizi yıldırım düşmesi sonrası yanarken, Muslihittin mahallesi Muhtarı Süleyman Bozüyük’ün de o anda açık olan bilgisayarı hasar gördü.

Yıldırım düşmesi sonrası çatıdan düşen kiremitlerden yoldan geçen bir vatandaş başından yaralandı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay sonrası çatıda inceleme yaparken, evde bulunan vatandaşların zarar görmediği açıklandı. Yaralanan vatandaş 112 Acil Servis ambulansı ile sağlık kuruluşuna taşındı. Yıldırım düşmesi sonrası hasar gören çatı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılması için ekip yönlendirildi.

Bekir Tosun



