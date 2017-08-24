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Evin Demirhan Dünya üçüncüsü oldu!

Dünya Güreş Şampiyonasının dördüncü gününde Türkiye adına mindere çıkan milli güreşçi Evin Demirhan Dünya üçüncüsü oldu.

Evin Demirhan Dünya üçüncüsü oldu!

24 Ağustos 2017 22:05

Dünya Güreş Şampiyonası Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde Kadınlar branşında 48, 53, 60 ve 69 kilolarında yapılan müsabakalarla başladı. 52 ülkenin katıldığı şampiyonada yapılan müsabakalar nefes kesti.

48 kiloda ülkemizi temsil eden milli güreşçi Evin Demirhan Çinli rakibini 8-6, 1/8 turunda Hollandalı rakibini 4-3 ve çeyrek finalde Polonyalı rakibini 3-2 yenerek yarı finale kadar geldi. Bu turda Romanyalı rakibi Emilia Alina Vuc’a karşı yenilen Evin, final şansını kaybetti. Evin bronz madalya maçında karşılaştığı Belaruslu rakibi Viyaleta Chyryk’i 3-1 yenerek bronz madalyaya uzandı.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçi Yasemin Adar ilk defa Kadınlarda 75 kiloda Dünya Şampiyonu olarak tarihe adını altın harflerle yazdırırken bugün de 48 kiloda Evin Demirhan bronz madalya kazanarak Kadınlar branşında ilk defa iki madalya birden kazanarak bir kez tarihe geçilmiş oldu. Daha önce 58 kiloda milli sporcu Elif Jale Yeşilırmak 2015 Dünya Şampiyonasında bronz madalya kazanmıştı. 


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