Evin havalandırma boşluğundan uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'nde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu hap bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin havalandırma borusunda poşetlerin içerisine saklanan 2 kilo 943 gram ağırlığındaki 9 bin 240 adet ecstasy uyuşturucu hap ve satışından elde edilen bin 320 TL ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yaparak gözaltına aldı. Şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Güray Gürdal

