3 ailenin geçiminin kazada kullanılmaz hale gelen dükkanlardan sağlandığını kaydeden ev sahibi Derviş Dinçer, “Kamyonun 4 gündür neden çıkarılmadığını ben de bilmiyorum. İnşaat mühendisi geldi. Bu ev kullanılmaz dedi. Biz de evdeki eşyalarımızı çoğunu çıkardık. Daha içeride biraz eşyamız daha var. Öyle bekliyoruz. Korkuyoruz ki eve yanaşalım. Yıkılacak diye korkudan yanaşamıyoruz. İki dükkanımız vardı alt tarafta bundan dolayı dükkanlara da giremiyoruz. 3 ailenin geliri bu dükkanlardan geliyordu. Bugün 4 gün oldu hala bekliyoruz. Müşterimiz dağıldı. İçerideki eşyada mağduriyetimiz giderilmesini bekliyorum” şeklinde konuştu.

Kazadan sonra yaralanan 5 Suriyelinin sağlık durumlarının iyi olduğu hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Yakup Arkın

MALATYA