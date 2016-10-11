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Evin içerisine giren kamyon 4 gündür çıkarılmadı

Malatya'da freninin patlaması sonucu Suriyelilerin yaşadığı eve girerek 7 aylık hamile bir Suriyeli kadının ölümüne, biri hamile 6 kişinin yaralanmasına yol açan kamyonun 4 gündür evden çıkarılmamasına ev sahibi tepki gösterdi.


11 Ekim 2016 17:50

3 ailenin geçiminin kazada kullanılmaz hale gelen dükkanlardan sağlandığını kaydeden ev sahibi Derviş Dinçer, “Kamyonun 4 gündür neden çıkarılmadığını ben de bilmiyorum. İnşaat mühendisi geldi. Bu ev kullanılmaz dedi. Biz de evdeki eşyalarımızı çoğunu çıkardık. Daha içeride biraz eşyamız daha var. Öyle bekliyoruz. Korkuyoruz ki eve yanaşalım. Yıkılacak diye korkudan yanaşamıyoruz. İki dükkanımız vardı alt tarafta bundan dolayı dükkanlara da giremiyoruz. 3 ailenin geliri bu dükkanlardan geliyordu. Bugün 4 gün oldu hala bekliyoruz. Müşterimiz dağıldı. İçerideki eşyada mağduriyetimiz giderilmesini bekliyorum” şeklinde konuştu.
Kazadan sonra yaralanan 5 Suriyelinin sağlık durumlarının iyi olduğu hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

Yakup Arkın
MALATYA 

Etiketler: Evin içerisine giren kamyon


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