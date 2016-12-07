Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ferhadiye Mahallesi Evliyaoğlu Sokak’ta bulunan bir evde kokuların çevreyi rahatsız etmesi üzerine yapılan ihbar sonucu, ilgili evde incelemede bulundu. Ekipler, evin içinde ve bahçesinde çöp yığını ile karşılaştı. Daha önce Suriyeli bir ailenin oturduğu ve yaklaşık 6-7 aydır boş olan evin içinde ve bahçesinde bulunan 3 kamyon çöp, Battalgazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Ferhadiye Mahalle Muhtarı Adnan Çit, çöplerin temizlendiği evin 6-7 aydır boş olduğunu belirterek, “Burada daha önce Suriyeli bir aile kalıyordu. Taşındılar. Burası 6-7 aydır boştu. İçeriden gelen kokulardan dolayı mahalleli şikayette bulundu. Bizde Battalgazi Belediyesini aradık. Şuan sağolsun görevliler bu evi temizliyorlar. Burada yaklaşık 3 kamyon çöp çıktı. Bu duyarlılıklarından dolayı öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Belediyemiz sayesinde kokudan kurtulduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.