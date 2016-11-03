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Evin kapısı 5 metrelik çukura çıkıyor

Sivas'ta yalnız yaşayan yaşlı kadın evinin yıkılması için müteahhit firmayla anlaşamadı. Evin bulunduğu sokaktaki diğer evlerin sahipleriyle anlaşan firma evleri yıkınca yaşlı kadının evine girmek için kullandığı kapının önünde yaklaşık 5 metre yükseklikte çukur oluştu.

Evin kapısı 5 metrelik çukura çıkıyor

03 Kasım 2016 10:17
Evin kapısı 5 metrelik çukura çıkıyor - Tıkla İzle

Kızılırmak Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde yaşayan 82 yaşındaki Emine Kutluca'nın evinin bulunduğu sokaktaki diğer evlerin sahipleriyle görüşen müteahhit firma hak sahipleriyle anlaşma sağladı. Yaşlı kadınla da görüşen müteahhit firma evini, kat karşılığı vermek isteyen kadınla anlaşamadı. Başka hissedarları da olan evin sahipleriyle anlaşma sağlayamayan müteahhit firma evin bulunduğu sokaktaki anlaştığı evleri yıktı. Müteahhit firma yaşlı kadının evden çıkması için evin elektriğini ve suyunu kesti. Sokakta bulunan diğer evler yıkılınca Kutluca'nın evine girmek için kullandığı kapının önünde yıkımın ardından yaklaşık 5 metre yükseklikte çukur oluştu. Evin suyu olmadığı için tuvalet ihtiyacını komşularında karşılayan yaşlı kadın, evinden dışarı çıkmak için komşusunun evinin bahçesini kullanmak zorunda kalıyor. Eşi vefat eden ve çocuğu olmayan yaşlı kadının evinin kapısını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Yaşadığı olayın şokunu yaşayan Emine Kutluca, "Müteahhit 'size bir ay müsaade' dedi. 'Yeriniz ev etmiyor buralar yeşil alan olacak' dedi. 'Ben bir yere gidemem benim kimsem yok' dedim. Buranın mirasçı malı olduğunu söyledim. Ben hissedarları söyledim. Hissedarlarla anlaşamayacağını söyledi. 'Buralardan yer veremem' dedi. Ben de bir yere gitmem dedim" diye konuştu.

Suyunun kesik olduğunu tuvalet ihtiyacını komşulara giderek giderdiğini anlatan Kutluca, kapıyı kullanamadığını ifade ederek, "Yan komşudan evime giriyorum. Bu kapıyı açsam aşağı düşerim. Ben müteahhitle hiç bir anlaşma yapmadım. İmzalamayacağımı söyledim. Sen bana buralarda yer vermedikten sonra imza vermem dedim" ifadelerini kullandı. 

Hakan Kaleli - Uğur Yiğit
SİVAS


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