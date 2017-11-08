Evin odasını botanik bahçesine dönüştürdü

Evinin bahçesinde çeşitli çiçekler yetiştiren Fatma Kınık, havaların soğumasıyla birlikte gözü gibi baktığı çiçekleri evinin bir odasına taşıyarak koruma altına aldı. Çiçeklerle dolan oda adeta botanik bahçesini andırıyor.

Çiçekleri çok sevdiğini dile getiren Fatma Kınık, "Ben çiçekleri çok seviyorum. Bazı çiçekler soğuktan etkileniyor. Korumak gerek. Korunmadığında zarar görür gelecek yıl yetiştirmek zor oluyor. Bahçemdeki çiçeklerin tümünü evimin bir odasına hatta salonuna dahi sıraladım. Kış boyunca evimin odasında kalacak" dedi.

Astım hastası olduğunu ve bu nedenle kış ayını Denizli Buldan ilçesinde geçireceğini belirten Kınık, "Kış aylarını Buldan ilçesinde geçireceğiz. Çiçeklerimi de haftada bir gelerek bakımlarını yapacağım. Bahar geldiğinde çiçeklerimi tekrar dışarıya çıkaracağım" dedi.

