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Evin odasını botanik bahçesine dönüştürdü

Sarıgöl ilçesinin Alemşahlı Mahallesinde yaşayan 63 yaşındaki Fatma Kınık, evinin bahçesinde saksılarda bulunan 40 çiçeği don olayından korumak amaçlı evinin bir odasına taşıdı. Adeta botanik bahçesine dönen odadaki çiçekler artık soğuk havalardan etkilenmeyecek.

Evin odasını botanik bahçesine dönüştürdü

08 Kasım 2017 13:21

Evinin bahçesinde çeşitli çiçekler yetiştiren Fatma Kınık, havaların soğumasıyla birlikte gözü gibi baktığı çiçekleri evinin bir odasına taşıyarak koruma altına aldı. Çiçeklerle dolan oda adeta botanik bahçesini andırıyor.
Çiçekleri çok sevdiğini dile getiren Fatma Kınık, "Ben çiçekleri çok seviyorum. Bazı çiçekler soğuktan etkileniyor. Korumak gerek. Korunmadığında zarar görür gelecek yıl yetiştirmek zor oluyor. Bahçemdeki çiçeklerin tümünü evimin bir odasına hatta salonuna dahi sıraladım. Kış boyunca evimin odasında kalacak" dedi.
Astım hastası olduğunu ve bu nedenle kış ayını Denizli Buldan ilçesinde geçireceğini belirten Kınık, "Kış aylarını Buldan ilçesinde geçireceğiz. Çiçeklerimi de haftada bir gelerek bakımlarını yapacağım. Bahar geldiğinde çiçeklerimi tekrar dışarıya çıkaracağım" dedi.
 

 

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