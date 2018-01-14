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Evin tavan alçısı çöktü: 3 yaralı

Kayseri’de bir evin tavan alçısı, oynayan çocukların üzerine çöktü. Olayda, 3 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Evin tavan alçısı çöktü: 3 yaralı

14 Ocak 2018 20:59

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Bağdat Caddesi'nde üzerinde bulunan bir binanın son katında bulunan bir dairede meydana gelen olayda, evin tavan alçısı bir anda çöktü. Bu sırada, yerde oynayan 3 çocuk, dökülen alçıların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif şekilde yaralanan çocuklara müdahale etti. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. 3 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ali Göç

 

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