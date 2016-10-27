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Evin tek oğluydu

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde şehit olan uzman çavuşun Samsun’daki baba ocağına ateş düştü.

Evin tek oğluydu

27 Ekim 2016 22:12

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Akören Mahallesi’nde ikamet eden Fatma-İlhan Uluışık’ın iki çocuğundan biri olan evin tek oğlu 24 yaşındaki 2 yıllık Uzman Çavuş Adnan Uluışık, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde patlayan bomba sonucu şehit oldu. Acı haber Vezirköprü Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Garnizon Komutanı Selçuk Yılmaz ve Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis tarafından annesine ve yakınlarına verildi. Şehidin babası İlhan Uluışık’ın inşaatta çalıştığı öğrenildi. Şehit haberiyle ilçede ve mahallede büyük üzüntü yaşandı. Şehidin evine büyük Türk bayrağı asılarak, taziye çadırı kuruldu. Vezirköprü Belediyesi tarafından mahalle meydanı da temizlenerek cenaze töreni için hazırlandı. Şehidin cenazesinin cuma günü ikindi namazından sonra Akören Mahallesi’nde defnedileceği belirtildi.


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