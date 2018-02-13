Evin temizliği ondan sorulur

Adı Oliver. O, sahibinin bir numaralı yardımcısı. Zira, elinden temizlik dahil her iş geliyor. Labrador cinsi sevimli köpek, paspası ağzına alıyor, ardından da evi kıyı bucak bir güzel temizliyor. En büyük teşekkürü de kadın sahibinden alıyor.