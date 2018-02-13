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Evin temizliği ondan sorulur

Oliver, temizlik işlerinde sahibinin en büyük yardımcısı.

Evin temizliği ondan sorulur

13 Şubat 2018 10:38
Evin temizliği ondan sorulur - Tıkla İzle

Adı Oliver. O, sahibinin bir numaralı yardımcısı. Zira, elinden temizlik dahil her iş geliyor. Labrador cinsi sevimli köpek, paspası ağzına alıyor, ardından da evi kıyı bucak bir güzel temizliyor. En büyük teşekkürü de kadın sahibinden alıyor.

Etiketler: temizlik

 

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