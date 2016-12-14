Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi 66030 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Gülseren Sönmez (50), evinde otururken 1 no’lu çocuk parkındaki yaklaşık 15 metrelik ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden ayrılarak evin üzerine devrildi. Evin mutfağının olduğu bölüme düşen ağaçtan dolayı mutfakta küçük çaplı hasar meydana gelirken, can kaybı yaşanmadı.

Olayı gören çevre sakinleri durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Ev sahibi Gülseren Sönmez ise olay anında diyaliz hastası eşiyle birlikte evde olduğunu ve çok korktuğunu söyledi. Sönmez, “İçeride oturuyordum. Ağacın üzerimize yatmasıyla kulaklarımı kapattım. Bir çıktım ki ağaç üstümüze devrilmiş. Duvarlarımız çatladı” dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ağacın kaldırılması için çalışma başlatırken, bir lise öğrencisi ise ağacın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



Umutcan İşledici

