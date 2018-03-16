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Evinde 2018 yılındaki ilk galibiyetini almak istiyor

Trabzonspor, evinde 2018 yılındaki ilk galibiyetini Evkur Yeni Malatyaspor karşısında almak istiyor. Sahasında 4 maçtır kazanamayan bordo-mavililer 92 gündür galibiyet hasreti çekiyor.

Evinde 2018 yılındaki ilk galibiyetini almak istiyor

16 Mart 2018 11:37

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Trabzonspor’da tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılıyor. 2018 yılında ligde evinde henüz galibiyetle tanışamayan bordo-mavililer, 4 maçlık galibiyet özlemine son vermeyi planlıyor.

EN SON BURSASPOR’U YENDİ

Son galibiyetini Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Bursaspor’u 1-0 yenerek elde eden bordo-mavililer söz konusu maçın ardından sahasında oynadığı Fenerbahçe ile 1-1, Göztepe ile 0-0 berabere kalırken, Medipol Başakşehir’e 1-0 ve son olarak Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibi sahasında oynadığı son 4 maçta 2 puan elde ederken 10 puan kaybetti. Trabzonspor, evinde oynadığı son 3 maçta ise rakip fileleri havalandıramadı.

YÖNETİM TAKIMI YALNIZ BIRAKMIYOR

Trabzonspor yönetiminin kongre kararı almasının ardından başta Muharrem Usta ve diğer yöneticiler de görev sürelerini tamamlayana kadar takımı yalnız bırakmamak için önemli mesai harcıyor. Yaşanan sıkıntılı sürecin en az hasarla atlatılması için gayret sarf eden yöneticiler takıma moral vermek için teknik heyet ve futbolcularla birebir görüşmeler yapıyor. Bordo-mavili yönetimin kurmayları, zorlu maç öncesi teknik heyete ve futbol takımına olan güvenlerini yinelediler.

OKAY YOKUŞLU ’DALYA’ DİYECEK

Trabzonspor’un en istikrarlı oyuncuları arasında ilk sırada yer alan Okay Yokuşlu, Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi halinde 100’ler kulübüne girecek. Yıldız oyuncu Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları olmak üzere 99 kez Trabzonspor forması giydi. Okay Yokuşlu, Yeni Malatyaspor maçında Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın görev vermesi halinde Trabzonspor formasıyla dalya diyecek.

Gökmen Şahin

 

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