Evinde bıçaklanan Özbekistanlı kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Olay, saat 07.30 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi Şakaik Sokak’ta bir evde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından evinde birçok yerinden bıçaklanan Özbekistan uyruklu bir vatandaş, bina içerisinde bulunan kapıları tek tek çalarak yardım istedi. İlk anda durumun farkına varmayan bina sakinleri kapılarını açmadı. Daha sonra bina içerisinden gelen bağrışma sesleriyle dışarıya çıkan bina sakinleri, Özbekistanlı vatandaşı yerde kanlar içinde yatarken buldu.

Olayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Sağlık ekipleri apartmanda buldukları yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Kartal Eğitim Araştırma Hastanesine sevk etti. Özbekistan uyruklu vatandaşın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayı anlatan bir bina sakini, "Gece 2’den bu yana kavga ediyorlardı. Biz de polisi aradık ve ekip gönderin dedik. Sonra bizim kapımızı çaldılar. Karşı komşunun kapısına vurmaya başlayınca yaralı olduğunu anladım. Sürekli kavga halindeler ilk defa bıçaklanma oldu" dedi.

Cenk İşver