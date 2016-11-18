Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir genci uyuşturucu madde ile yakaladı. Söz konusu genç uyuşturucuyu 19 yaşındaki E.Ç.'den satın aldığını ileri sürdü. Polis E.Ç.'nin evinde yaptığı aramada 33 gram bonzai ele geçirdi. Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Ç., bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Muammer Ay

