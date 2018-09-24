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Evinde kalp krizi geçiren yaşlı kadın kurtarılamadı

Evinde kalp krizi geçiren yaşlı kadın kurtarılamadı
Evinde kalp krizi geçiren yaşlı kadın kurtarılamadı

Malatya’da Darende ilçesinde kalp krizi geçiren yaşlı kadın, hava ambulansı ile Malatya’da gönderilmek istendiği sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'ndeki evinde kalp krizi geçiren 64 yaşındaki Esma Altıntop, ambulansla yakında bulunan Darende ilçesindeki devlet hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan hastanın, 1 saat uzaklıktaki Malatya merkeze sevk edilmesi için hemen 112 hava ambulansı istendi. Kısa süre sonra ilçedeki futbol sahasına inen hava ambulansına nakledilen hastanın burada kalbi durunca, sağlık görevlileri uzun süre müdahalede bulundu. Ancak tüm çabalara rağmen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Bunun üzerine helikopterden indirilen Altıntop'un cenazesi, ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı.  

İsmet Hüseyin Uğur
 

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