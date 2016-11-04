Alınan bilgilere göre Yöne Mahalle Kur Sokakta ikamet eden 65 Yaşındaki Ömer Şahin komşuları tarafından evinde hareketsiz yatarken bulundu. Eve ulaşan sağlık ekipleri 65 yaşındaki yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri evde delil çalışmaları yapmasının ardından 65 yaşındaki Ömer Şahin’in cansız bedeni Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. 65 yaşındaki talihsiz adamın ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Ali Yıldız