Evinde ölü bulunan genç hemşire mesai arkadaşlarının gözyaşları ile uğurladı

Kdz. Ereğli ilçesi Devlet Hastanesi’nde uzun yıllardır hemşire olarak çalışan 36 yaşındaki Esma Güler dün akşam mesaiye gelmeyince arkadaşları evine bakmaya gitti. Kapının uzun süre açılmaması üzerine arkadaşları yangın merdiveninden eve girdiklerinde Esma hemşirenin yatak odasında cansız bedeni ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri evde detaylı inceleme yaptı. Esma hemşirenin cenazesi incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Ölümü savcılık tarafından şüpheli bulunan Esma hemşire için hastane önünde yıllardır birlikte mesai yaptığı arkadaşlarının katıldığı bir tören düzenlendi. Törende konuşan Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Başhekimi Halil Arslan, Esma hemşirenin hem çok çalışkan hem de mesai arkadaşları tarafından çok sevilen bir kişi olduğunu belirterek, vefatının herkesi derinden üzdüğünü söyledi. Devlet Hastanesi’nde görevli İmam Hatip yaptırdığı dua ve alınan helalliğin ardından Esma hemşire arkadaşlarının gözyaşları arasında cenaze aracıyla memleketi Kastamonu’ya bağlı Tosya ilçesine gönderildi. Hastane çalışanları Esma hemşirenin ağabeyi Ersin Güler’e taziyelerini bildirip, kendisini teselli etmeye çalıştı. Esma Güler’in cenazesinin öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı ile toprağa verileceği belirtildi.

Olayla ilgili olarak savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.

Vedat Kılıç

