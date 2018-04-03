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Evinde patlayıcılarla yakalanan tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı

Kastamonu'da jandarma ekipleri, Devrekani ilçesinde tarihi eser kaçakçısı olduğu iddia edilen şahsın evine yapılan operasyonda çok miktarda patlayıcı madde ele geçirdi.

Evinde patlayıcılarla yakalanan tarihi eser kaçakçısı gözaltına alındı

03 Nisan 2018 17:11

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Devrekani ilçesine bağlı İncigez köyünde ikamet eden şüpheli bir şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada, 3 adet 9 milimetre kurusıkı tabanca, 37 adet kurusıkı tabanca fişeği, 4 adet kablo bağlı el yapımı dinamit lokumu, 124 gram barut, bin 604 gram patlayıcı olarak kullanılacağı değerlendirilen amonyum nitrat, 8 adet tarihi değeri olan obje ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Vedat Yunus İkizoğlu

 

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