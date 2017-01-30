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Evine 20 metre kala can verdi

Antalya’da halk otobüsünden inip yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde can verirken, eşi ise gözyaşlarına boğuldu.

Evine 20 metre kala can verdi

30 Ocak 2017 23:03
Evine 20 metre kala can verdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Konuksever Mahallesi Kızılırmak caddesi üzerinde meydana geldi. Emekli olabilmek için bir serada fide dikimi işinde çalışan Serbil Yetim (49), iş çıkışı evine gitmek için halk otobüsüne bindi. Evinin karşısında bulunan durakta inip, yolun karşısına geçmek isteyen Yetim'e, Kepez Belediyesi kavşağı istikametine doğru gitmekte olan Baran Çalışkan’ın (21) kullandığı 07 CZD 64 plakalı motosiklet çarptı. Evine 20 metre kala motosikletin altında kalan Yetim’i gören çevredekiler durumu 112 ve polise haber verdi. Motosikletle orta refüj arasında sıkışarak 20 metre sürüklenen talihsiz kadın, feci şekilde olay yerinde can verdi. Kazayı görüp olay yerine gelen Yetim’in eşi ve akrabaları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının yardımıyla ayakta zor duran Musa Yetim, eşinin başında durduğu sırada motosiklet sürücüsü Çalışkan’ın yakınları olay yerine geldi. Kendi yakınlarının öldüğünü sanan Çalışkan ailesi ile Yetim arasında kavga çıktı. Polis kavga büyümeden Çalışkan ailesini olay yerinden uzaklaştırdı. 

“Bugün benim içim yandı”
Serbil Yetim’in eşi Musa Yetim, defalarca üst geçit istediklerini belirterek, “Biz buraya kaçıncı kez ikaz ettik. Bu son olsun. Bu kavşakta belki 10 kişi öldü. Bir tane yetkili yok. Buraya bir üst geçirt yapmadılar. Bugün benim içim yandı ama sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğim” dedi. 

Kazayı gören vatandaşlardan Eser Yıldırım ise, son 10 yılda çok sayıda insanın aynı yerde hayatını kaybettiğini iddia etti. Yıldırım: “Bu mahallede olan kazalar haddi hesabını geçti. Son 10 yılda bir sürü can verdik burada. İşten dönerken bu bayan durakta otobüsten indi, karşıya geçerken motor bayana vurdu” diye konuştu. 

Motosiklete sıkışan Yetim’in cansız bedeni, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Yetim’in cenazesi Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze aracıyla adli tıp morguna kaldırılırken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Çalışkan, olay yerine gelen ambulansla Akdeniz Üniversite Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.  


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