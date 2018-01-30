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Evine aldığı kıza cinsel saldırıya 4 yıl 11 ay hapis

Kayseri’de evine aldığı kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 4 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası verildi.

Evine aldığı kıza cinsel saldırıya 4 yıl 11 ay hapis

30 Ocak 2018 14:56

Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, otogarda bilet satan C.K. (33), Nevşehir Kalaba’ya gitmek için bilet almaya gelen Ş.Y. ve babası S.Y.’yi, bilet bulamadığını ve misafir edebileceğini söyleyerek Gaziosman Paşa Mahallesindeki evine davet etti.

İddiaya göre, C.K., burada Ş.Y.’ye cinsel istismarda bulundu ve S.Y.’yi de darp etti. Olayla ilgili olarak, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık C.K. ile avukatı hazır bulundu. Mağdure Ş.Y. ile mağdur S.Y. ise duruşmaya katılmadı. C.K. duruşmada verdiği ifadesinde suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık C.K.’ye, mağdure Ş.Y.’ye yönelik ‘basit cinsel istismar’ suçundan 4 yıl 2 ay, mağdur S.Y.’ye yönelik ‘kasten yaralama’ suçundan 3 ay 10 gün ve ‘tehdit’ suçundan ise 6 ay 7 gün olmak üzere toplam 4 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası verdi. 

Şeref Kahraman
 

 

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