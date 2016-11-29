Olay, merkez Mustafa Paşa Mahallesi Şehit Yüzbaşı Yakıp Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 70 yaşlarındaki Selahattin Akar, evin içine benzin döktü. Kokuyu fark eden komşular, durumu polis ve itfaiye ekiplerin haber verdi. Olay yerine gelen polis, yaşlı adamı evden çıkarıp, çağırdığı ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekipleri evin içine müdahale ederken, 2 bidon da benzin buldu.

Polis, intihar girişiminde bulunma ihtimali üzerine yalnız yaşayan yaşlı adamı, sağlık ekipleriyle birlikte hastaneye götürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Halil İbrahim Varlı