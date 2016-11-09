Edinilen bilgiye göre, yangın, saat 16.45’te Aktaş Mahallesi Taşhancılar Sokak’ta meydana geldi. 2 katlı evin üst katında tek başına yaşayan ve bir süre önce cezaevinden çıkan 40 yaşındaki Ayhan Y. isimli şahıs, evini ateşe verdi. Alevler bir anda evi sararken, dumanları gören mahalle halkı Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekiplere haber verdi.

Dumanlar hızla evi sararken, Ayhan Y. evden çıkmadı. Olay erine gelen itfaiye ekipleri şahsı evden çıkartamadı. Polis ekiplerinin çabaları da yeterli olmayınca Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Duman şahsı ikna etmeyi başardı. İtfaiyecilerin kollarında evden çıkartılan Ayhan Y., “Herkese yardım ediliyor ya ben de evimi yaktım. Herkes görsün. Bir süre önce cezaevinde çıktım ve kimse bana yardım etmedi. Evimi kendim yaktım ve yine yakacağım. O Suriyeliler evlerinin yakıyor ya, bir de ben yakayım dedim. İş istedim kimse iş vermedi” dedi.

Polis ekipleri Ayhan Y.’yi ambulansa bindirmek için uzun süre uğraş verdi. Ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedavi altına alınan Ayhan Y.’nin dumandan zehirlendiği ifade edildi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.