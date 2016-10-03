Gördüğü her sahipsiz hayvanla 66 yaşındaki Çevik, bugüne kadar 10 bine yakın köpeğe sahip çıktı. Bakıma muhtaç olan hayvanları elinden geldiğince bakan İsmail Çevik, bakamadığı hayvanlar içinse Yıldırım Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan yardım alıyor. Hayvanların insanların en yakın dostu olduğunu söyleyen İsmail Çevik için hiçbir hayvanın farkı yok. Bugüne kadar köpek, kedi, sansar, kirpi, yılan ve birçok hayvana baktı.

Dededen ve babadan kalan mirası hep çevresindeki insanların yediğini, ama hayvanların onu hiç aldatmadığını söyleyen İsmail Çevik "Kendimi bildim bileli hayvanlarla beraberim. 24 saatimi onlarla geçiriyorum. Şu anda yaşlısından yeni doğmuşuna kadar 46 köpeğim, 20 kedim, 15 tavuğum, 2 tavşanım ve yüzden fazla kuşum var. Hepsini bakabilmem bütün günümü alıyor. Hayvan sevgisi tarif edemeyeceğim bir duygu" dedi.

Çocukluğundan beri hayvan bakan İsmail Çevik, evlilik çağına geldiğinde, köydekilerin, "Hayvanlarını bırak kızımızı verelim" demelerine rağmen, hayvan dostlarını bırakmayarak kimseyle evlenmedi. Yıllardır yalnız yaşayan yaşlı hayvansever, hayatını hayvanlara adadığını ifade ederek, "Hayatım boyunca kazandıklarımı hayvanlara verdim. Sonunda hayvan dostlarım dışında hiçbir şeyim kalmadı. İnsanlar acımasız, hatta hayvan sevgisinden yoksunlar. Köpeklerle beraber yaşadığım için beni dışlayanlar oldu. Köpek koktuğum için kahvehanelerden kovanlar oldu, ama hiçbirisi benim hayvan sevgimin önüne geçemedi. Ömrüm yettikçe hayvanlara bakmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Hayvanlara bakmanın masraflı olduğunu, bu konuda hayvanseverlerin yardımlarını kabul edeceğini söyleyen İsmail Çevik, hayvan dostlarıyla beraber yaşadığı evi adeta hayvanat bahçesine çevirdi.

Yusuf Ali Arslan