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Evini su basan yaşlı kadın otele yerleştirildi

Sivas'ta evini su basan görme engelli 75 yaşındaki Sevim Ercel belediye tarafından otele yerleştirildi.

Evini su basan yaşlı kadın otele yerleştirildi

08 Aralık 2016 17:23

Sivas'ta evini su basan görme engelli 75 yaşındaki Sevim Ercel belediye tarafından otele yerleştirildi.Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde tek başına ikamet eden görme engelli Sevim Ercel hastanede tedavi gördüğü sırada donan su borusunun patlaması ile evini su bastı. Belediyeden yardım isteyen Ercel'e Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yardım etti.

Kullanılmaz haldeki evini gören belediye ekipleri Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Mehmet Hazman aracılığı ile Ercel'i belediyeye ait bir otele yerleştirdi.

Muhtar Mehmet Hazman yaptığı açıklamada,"Sevim teyze beni arayarak kapıyı açamadığını söyledi. Ben hemen eve gittim. Kapı kilidi açılıyor ama kapı açılmıyordu. O anda suyun patladığını bilmiyordum. Diğer tarafa geçtim kapının önü buz tutmuştu. Buzu kırıp kapıyı tamamen açtık. Sevim teyze hastaneye tedaviye gittiği için bir gündür evde yokmuş. Odalar 15 santim su ile dolmuş. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın beyi aradım. Sevim teyzeyi bir otele yerleştirdiler. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gelerek evin suyunu çektiler" dedi. 

Hakan Kaleli
SİVAS


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