Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Gebze Osman Yılmaz mahallesi 915 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikiyatrik tedavi gören Ayşe Polat (20) isimli kadın, Osman Yılmaz Mahallesi'nde bulunan evinin 6.katından kendini boşluğa bıraktı. İntihar eden genç kadın 6.kattan beton zemine çakıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hızla olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 6.kattan beton zemine çakılan Ayşe Polat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşanan olayın ardından Ayşe Polat’ın cansız bedeni yapılan savcılık ve olay yeri inceleme çalışmasının sonrasında morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

