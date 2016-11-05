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Evinin bahçesine kenevir eken şahıs tutuklandı

Tekirdağ’da evinin bahçesine dişi Hint keneviri ektiği tespit edilen 19 yaşındaki genç tutuklandı.


05 Kasım 2016 15:14

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kumbağ Jandarma ekipleri, 19 yaşındaki E.A.’ın Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip mahallesindeki evinin bahçesine 3 kilogram kadar dişi Hint keneviri ektiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, E.A.’yı evinde gözaltına aldıktan sonra ekili bulunan kenevirler üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra imha etti.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan E.A ifadesinde “Kenevirleri kendim için ektim” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T. Tipi cezaevine gönderildi.

Halil Dağ 

 


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