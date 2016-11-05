Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kumbağ Jandarma ekipleri, 19 yaşındaki E.A.’ın Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip mahallesindeki evinin bahçesine 3 kilogram kadar dişi Hint keneviri ektiğini tespit etti. Jandarma ekipleri, E.A.’yı evinde gözaltına aldıktan sonra ekili bulunan kenevirler üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra imha etti.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan E.A ifadesinde “Kenevirleri kendim için ektim” dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tekirdağ T. Tipi cezaevine gönderildi.

Halil Dağ



