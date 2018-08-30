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Evinin balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti

Bilecik'te 22 yaşındaki genç kız, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Evinin balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti

30 Ağustos 2018 15:26

Alınan bilgilere göre; olay, Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesi Köprülü Mehmet Paşa Mahallesi Kervan Caddesinde meydana geldi. 3 katlı binanın birinci katında ailesi ile ikamet eden Ayşe Toker (22), henüz nedeni belirlenemeyen sepetten dolayı evinin balkonundan aşağı düştü. Komşuları tarafından yerde kanlar içinde bulunan ve ağır yaralı halde olan genç kız, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Toker, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Düştüğü balkonda son resim 

Genç kızın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan, Ayşe Toker'in düşerek hayatını kaybettiği balkondan çektiği son fotoğraflar geriye kaldı.  

İbrahim Sünetçi 

 

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