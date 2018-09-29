Evinin havuzunda boğuldu

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Kadıköy Mahallesi Şeyh Muhiddin Caddesi No 29'daki evde meydana geldi. Evde yalnız olan ve bahçede işlenen 69 yaşındaki Cemil Bodur isimli kişi, bilinmeyen nedenle evinin bahçesinde bulunan su dolu havuza düştü. Eve gelen oğlu tarafından havuz içinde bulunan yaşlı adam hemen çıkartılarak 112'ye haber verildi. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cemil Bodur'un daha önce beyin kanaması geçirdiği öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mahallenin sevilen sakinlerinden olan Cemil Bodur'un 3 çocuk sahibi olduğu bildirildi.

Bekir Terzioğlu

