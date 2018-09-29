İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evinin havuzunda boğuldu

Evinin havuzunda boğuldu
Evinin havuzunda boğuldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşlı adam dengesini kaybederek düştüğü havuzda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, akşam saatlerinde Kadıköy Mahallesi Şeyh Muhiddin Caddesi No 29'daki evde meydana geldi. Evde yalnız olan ve bahçede işlenen 69 yaşındaki Cemil Bodur isimli kişi, bilinmeyen nedenle evinin bahçesinde bulunan su dolu havuza düştü. Eve gelen oğlu tarafından havuz içinde bulunan yaşlı adam hemen çıkartılarak 112'ye haber verildi. Yaşlı adam kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cemil Bodur'un daha önce beyin kanaması geçirdiği öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mahallenin sevilen sakinlerinden olan Cemil Bodur'un 3 çocuk sahibi olduğu bildirildi.  

Bekir Terzioğlu
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.