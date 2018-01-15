Evinin önünde ölü bulundu |Samsun haberleri

Olay, İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Çakmak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Yusuf Ş., iddiaya göre gece saatlerinde alkol aldı. Yaşlı adam daha sonra evinin yolunu tuttu ancak evine giremeden hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde çöpçüler tarafından yerde yatar vaziyette bulunan yaşlı adam için polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık yaşlı adamın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Şahin Binici

