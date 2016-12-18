Olay, gece saat 02.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi 249/1 de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Buca’da restoran işletmeciliği yapan Ufuk Abacı (42) ile ismi henüz belirlenemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ismi henüz belirlenemeyen şahıs, yanında getirdiği pompalı tüfekle Abacıya kurşun yağdırarak olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlar nedeniyle Abacı, kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesleri üzerine dışarıya çıkan Abacı’nın komşuları, durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abacı, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Abacı’yı vurarak olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alarak, arama çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Abdülaziz Baydilli