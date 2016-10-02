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Evinin önünde su içerken tüfekle yaralandı

Bartın merkeze bağlı Karainler köyünde yaşayan bir kadın, nereden geldiği belli olmayan tüfek saçmasıyla yaralandı.

Evinin önünde su içerken tüfekle yaralandı

02 Ekim 2016 19:10

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Karainler köyündeki Karadut Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki çeşmeye su içmek için giden N.A. (47), nereden geldiği belli olmayan bir tüfek saçmasıyla göğsünden yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan N.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Mustafa Kurt
BARTIN 


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