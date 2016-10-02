Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Karainler köyündeki Karadut Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önündeki çeşmeye su içmek için giden N.A. (47), nereden geldiği belli olmayan bir tüfek saçmasıyla göğsünden yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan N.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Mustafa Kurt

BARTIN